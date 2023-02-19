Киричевский также спрогнозировал, на какой период времени хватит российских запасов техники.

Эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что российские оккупационные войска не смогли воспользоваться своим первоначальным техническим преимуществом. Из-за этого сейчас враг несет катастрофические потери в развязанной против Украины войне.

В то же время, как отметил эксперт в эфире телеканала FREEДОМ, на предприятиях российского военно-промышленного комплекса все еще продолжается производство новой техники, хотя оно и ограничено. Так, в течение прошлого года "россияне смогли записать себе в актив около 20 боевых самолетов, до 100 модернизированных танков и некоторое количество вновь построенных боевых машин пехоты – БМП-3".

Киричевский отметил, что, по оценкам западных экспертов, в местах хранения у россиян сейчас находится в лучшем случае 5 тысяч боеспособных танков, а не 10 тысяч. В то же время бронемашин и артиллерии у врага – 30% от довоенного потенциала.

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По словам эксперта, армия РФ пытается воевать на расконсервированной технике, "но, к счастью, у них это получается не очень".

"Если смотреть по цифрам, они буквально огромные: за все время войны российская армия сняла с хранения минимум 6 тысяч танков, минимум 5 тысяч бронемашин и 4 тысячи единиц пушек. При грамотном использовании это могло бы нас задавить числом. Но получается, что россияне своим техническим преимуществом воспользоваться не смогли, и поэтому несут такие катастрофические потери, по которым получается, что при таком темпе расходования ресурсов Кремль еще сможет воевать минимум год, но потом он сотрется на нет в буквальном смысле, потому что техники на базах хранения не останется", – отметил Киричевский.

Потери России на войне в Украине

Утром 18 февраля Генштаб обнародовал новую статистику российских потерь. Общие боевые потери противника с 24 февраля прошлого года ориентировочно составили около 142 тыс. 270 человек, из которых 1 тыс. 10 было уничтожено в течение суток.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Российская Федерация потеряла 200 тыс. военных в войне с Украиной. По его мнению, тактика России все больше загоняет Кремль в кризис.

Кроме того, Россия теряет современную технику. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил, что на сегодняшний день в Украине было задокументировано уничтожение/повреждение/затрофей 50 российских танков Т-90А/С/М "Прорыв", а, по не задокументированными данным, это количество уже давно превысило 80 единиц.

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