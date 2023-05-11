Украинская авиация в течение суток несколько раз била по противнику.

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали пять беспилотников российских захватчиков разных типов.

Украинские артиллеристы и ракетчики поразили два вражеских артиллерийских подразделения, которые находились на огневой позиции, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в четверг, 11 мая, в своей сводке.

"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника... А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили... два артиллерийских подразделения на огневой позиции...", - отметили в Генштабе.

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Утром 11 мая Генштаб ВСУ сообщил, что враг на ряде направлений пытался наступать, но потерпел поражения. В частности, противник безуспешно вел наступательные действия на Бахмутском направлении.

Вечером 10 мая в Генштабе сообщали, что за сутки украинская авиация нанесла по противнику три удара, а ракетчикам удалось поразить, в том числе один вражеский склад горюче-смазочных материалов, станцию радиоэлектронной борьбы противника и один зенитно-ракетный комплекс.

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