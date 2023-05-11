"Самые горячие" боевые действия продолжаются за два города, отметили в Генштабе.

Российские оккупанты за прошедшие сутки пытались наступать на ряде направлений и получили по зубам.

На Марьинском, Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях наши воины отразили 39 атак со стороны противника, идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной утром 11 мая. По его данным, "самые горячие" бои продолжаются за такие города - Марьинка и Бахмут.

В Генштабе добавили, что на Бахмутском направлении провалилось наступление противника на Бахмут, а на Марьинском - Силы обороны Украины отразили многочисленные вражеские атаки у Марьинки.

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"...На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества... На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки... На Шахтерском направлении в течение суток враг вел наступательные действий в районе Новомихайловки, успеха не имел", - отмечается в сообщении.

Ситуация на фронтах в Украине - сейчас это стоит знать

Вечером 10 мая Генштаб ВСУ сообщал, что враг сосредотачивает главные усилия на таких направлениях - Бахмутском, Лиманском, Марьинском и Авдеевском.

Ранее в этот же день командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил хорошую новость - возле Бахмута на отдельных участках фронта противники отступили на несколько километров под натиском наших воинов.

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