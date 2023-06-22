В течение суток на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло более 40 боевых столкновений.

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, в течение суток там произошло более 40 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утреннем сводке.

"Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 40 боевых столкновений. На Лиманском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районах дубравы и Белогоровки Луганской области и Серебрянки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Новоегоровки и Белогоровки Луганской области и Северска - Донецкой. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Дубрава, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное и Раздолевка Донецкой области", - говорится в сообщении.

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На Бахмутском направлении, как отмечается, противник проводил безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Васильевки, Ивановского и Белой Горы. Нанес авиационные удары возле Дружковского, Курдюмовки и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба и Северное Донецкой области.

Также в Генштабе проинформировали, что на Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области. Нанес авиаудары неподалеку Авдеевки, Северного и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Александрополь, Керамик, Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

Кроме того, говорится, что на Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационный удар возле Красногоровки. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Зоряное, Острое, Марьинка, Георгиевка, Курахово и Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в районах Новомихайловки и Угледара, успеха не имел. Нанес авиаудары возле Новомихайловки и Золотой Нивы. Совершил обстрелы населенных пунктов Прасковеевка, Новомихайловка, Константиновка, Елизаветовка, Катериновка, Богоявленка, Благодатное, Пречистовка, Золотая Нива и Великая Новоселка Донецкой области.

"На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Проводил безуспешные наступательные действия в направлении Пятихаток Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах Левадного, Преображенки, Малой Токмачки, Новоданиловки и Степногорска Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новоочеретоватое, Нескучное, Благодатное, Макаровка, Сторожевое, Зеленое Поле, Темировка, Новополь, Бурлацкое Донецкой области; Левадное, Красное, Гуляйполе, Новоандреевка, Степное, Пятихатки, Лобковое, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Новоалександровка, Дудчаны, Качкаровка, дорожное, Казацкое, Николаевка, Бургунка, Ивановка, Садовое, Приднепровское, Надднепрянское, Молодежное, Зимовник, Белозерка, Ромашковое, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомис Херсонской области и Очаков Николаевской области", - заявили в Генеральном штабе.

Война в Украине - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, ночью враг совершил очередной ракетный и авиационный удар иранскими ударными БпЛА "Shahed" по Украине.

За прошедшие сутки противник нанес ракетный и 44 авиационных удара, в частности, было применено 6 иранских ударных БпЛА "Shahed". Все "шахеды" уничтожены нашими защитниками. Также враг совершил 47 обстрелов из реактивных систем.

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