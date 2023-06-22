Ликвидировать вражеского вийсьвого удалось несколько дней назад.

Украинские военные уничтожили влиятельного российского офицера на Бахмутском направлении. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил командир взвода снайперов "Призрак Бахмута" президентской бригады Александр, позывной "Призрак".

"Несколько дней назад уничтожили очень влиятельного офицера потому, что много кипиша наделали. В принципе, приоритетные цели - это наше. 380 метров - это минимальная дистанция, с которой мы работаем", - рассказал он.

Военный добавил, что сейчас есть очень большое количество препятствий, поэтому снайперам приходится "вылезать" на очень короткие дистанции. Средняя дистанция для работы - 1200-1500 метров. "Это нормальная дистанция, с которой они свободно работают", - заметил он.

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По словам военного, самая дальняя дистанция, с которой работали снайперы его бригады - 2400 метров.

Потери России в Украине - последние данные

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 650 российских захватчиков. Таким образом, по последним данным, боевые потери России с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составляют около 222650 человек.

Также РФ потеряла более 4 тысяч танков, почти 4 тысячи артиллерийских систем и 314 самолетов.

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