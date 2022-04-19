А 70% россиян согласны с тем, что власти Украины "скорее поддерживает нацистские организации".

45% граждан России считают целью украино-российской войны - суд над "украинскими нацистами".

Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

"Большинство россиян считают, что в Украине есть организации, исповедующие идеологию нацизма (88%). Считают, что их нет, 4%, еще 8% не смогли ответить", - отметили в организации.

76% опрошенных считают, что якобы украинские нацистские организации представляют угрозу для России и российских граждан, 14% придерживаются противоположной позиции, 6% не смогли дать ответ, 4% не отвечали на этот вопрос.

70% россиян согласны с тем, что власти Украины "скорее поддерживает нацистские организации", с тем, что скорее не поддерживают, согласны 8%. Еще 14% считают, что украинское руководство их не замечает. Трудно дать ответ - 8%.

Одним из результатов так называемой "спецоперации России" в Украине 45% россиян видят суд над якобы "украинскими нацистами" за совершенные преступления, 39% – отказ Украины от вступления в НАТО и объявление ею статуса нейтральной страны.

Треть опрошенных считают, что результатом должно стать признание независимости псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР" со стороны Украины. По 32% граждан России назвали результатом спецоперации закрепление безъядерного статуса Украины и введение уголовной ответственности за якобы пропаганду нацизма в Украине.

Социологическое исследование проходило 18 апреля. Методом телефонных интервью было опрошено 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Социологи отмечают, что для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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