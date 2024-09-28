Враги в направлении Угледара постоянно применяют артиллерию и УАБы, подчеркнул аналитик.

Россияне долго шли к городу Угледар (Донецкая область), и противникам удалось подойти к населенному пункту из-за того, что не было эффективного противодействия российской тактической авиации.

Ни один рубеж обороны, каким бы он ни был хорошо спланированным и мощным, не может выдержать ежедневной бомбардировки управляемыми авиабомбами, рассказал военно-политический обозреватель группы Александр Коваленко во время интервью Radio NV. "Авиационный вопрос (во время продвижения к Угледару, - Ред.) стал более доминирующим, чем вопрос российской артиллерии", - заявил аналитик.

Собеседник добавил, что в направлении Угледара захватчики постоянно применяют УАБы и артиллерию. "Когда пролетает 250-килограммовая бомба - это одно. А когда 500-килограммовая - это другое, а 1,5-тонная - это вообще совсем другая мощность. А когда прилетает (бомба весом, - Ред.) три тонны, то какая позиция может выстоять под таким (давлением, - Ред.)?" - отметил обозреватель.

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По словам Коваленко, то, что россияне оказались возле Угледара, стало результатом вражеского наступления, которое началось еще в январе прошлого года.

Бои за Угледар - новости, которые уже известны

В конце сентября аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты пытаются взять в окружение Угледар, и ситуация критическая. Позже аналитик Forbes Дэвид Акс утверждал, что из города начала отходить 72-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины. Впоследствии в 72 ОМБр эту информацию опровергли.

По сведениям западных СМИ, даже если россиянам удастся оккупировать Угледар, то за такое достижение была заплачена огромная цена. Журналисты отметили, что в боях за этот город противники уже потеряли несколько тысяч человек и около тысячи единиц техники.

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