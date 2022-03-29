По словам омбудсмена Денисовой, пленные рассказали, что находились на "учениях" в России с декабря 2021 года.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова посетила один из пунктов, где удерживают российских пленных, в Киеве.

Об этом она рассказала во время своего пребывания в Брюсселе, передает Радио Свобода.

По словам Денисовой, российских военных отправляют в места несвободы. В посещенном ею пункте содержания находились 23 рядовых солдата и 10 офицеров. Все права, согласно Женевской конвенции о военнопленных, соблюдаются, сказала Денисова. Никто не снял с офицеров форму, на ней, по ее словам, так и написано: "Армия России".

Как рассказала Денисова, большинство солдат сдались в плен самостоятельно и были напуганы. Они рассказали ей, что были на военных учениях, потом оказались на территории Украины, попали в засаду, от взрыва – рассредоточились в лесах, а, блуждая, оказались в украинских селах, где и сдались местным.

По ее словам, отношением украинцев все довольны. Денисова утверждает со ссылкой на слова российских солдат, что их военные командиры обращаются с ними значительно хуже.

"Они приводили примеры мне. Говорят, когда они первый раз там были расстрелянными почти украинскими войсками, потом сбежались в одно какое-то место, и были некоторые ранены. И полковник, командир воинской части прямо на глазах у других солдат пристрелил этого солдата, который был ранен. Все, кто были ранены – всем (в плену – ред.) сделаны были необходимые манипуляции, операции, они всем делают перевязки, лекарства. Все накормлены", - заявила она.

По словам Денисовой, пленные рассказали, что находились на "учениях" в России с декабря 2021 года.

"И за полтора месяца никто не дал им помыться разочек. А здесь можно и помыться, здесь они накормлены, здесь одеты, - отношение очень хорошее", – добавила уполномоченная по правам человека.

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный сообщил, что российские войска распространяют постановочные видео о якобы бесчеловечном отношении украинских военных к пленным. Он подчеркнул, что Вооруженные силы и другие украинские военные формирования соблюдают нормы международного гуманитарного права.

В свою очередь заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила 19 марта, что точное количество российских военнопленных пока неизвестно, однако речь идет о сотнях людей.