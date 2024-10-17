Любой план - это пошаговый перечень конкретных действий для достижения. Но в публичной части "Плана Победы" Владимира Зеленского конкретных шагов нет. Только декларация наших целей на текущий период войны и предложения для партнеров (а не для украинцев).

Внутренняя украинская аудитория вообще не была целевой для этого документа. Поэтому ложное и немного рекламное название ввело многих наших соотечественников в заблуждение и сдвинуло фокус внимания с того, что действительно важно, на ожидания, которые не оправдались.

Возьмем первый пункт о вступлении в НАТО, который критикуют больше всего. Он действительно больше "ритуальный", чем реалистичный. Потому что пока в Альянсе есть откровенно пророссийские лидеры типа Орбана, "нейтральные", которые зарабатывают на посредничестве между Западом и РФ, и "деэскалаторы", которые имеют постоянное непреодолимое желание "звонить Путину" (как вот Олаф Шольц недавно), то ни о каком быстром консенсусе относительно членства Украины в НАТО речь не идет.

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Зачем же тогда вообще этот пункт нужен, да еще и на первом месте?

Дело в том, что представленный Зеленским документ - это не "План", а набор наших переговорных тезисов, сформированных на основе самих же западных предложений. Каждый из партнеров там найдет что-то для себя. Для некоторых партнеров - это как раз Украина в НАТО.

Но в целом, заявление Зеленского нужно расценивать как тезис: "Или дайте нам НАТО, или оружие для ударов по РФ, а мы вам за это дадим ценные полезные ископаемые". Такова сейчас наша переговорная позиция для Запада, которая включает в себя отныне и "пряники", чтобы привлечь к себе "скептиков". Это не столько о "победе", сколько о "выживании" на длинной дистанции из расчета, что РФ еще год-два может не выдержать. И вот когда-то тогда наша победа и состоится.

Публично документ озвучили лишь потому, что сорвался "Рамштайн" и готовится "междусобойчик" в Германии, где будут США, Франция, Великобритания, и, собственно, Германия. Но не будет Украины. И нам нужно заявить свою позицию, чтобы уменьшить возможности наших партнеров по переговорам об Украине без Украины. Теперь они просто вынуждены реагировать на "План Победы" - и уже реагируют с явным недовольством, если говорить о США, например.

Собственно "Победы" в "Плане" нет. А еще там нет выхода на границы 1991 года.

Потому что против этого тезиса выступали некоторые наши западные партнеры, ведь это делает невозможным поиск желанного "деэскалаторами" компромисса с РФ для временного "перемирия" и дальнейшего "business as usual".

Но никакое перемирие нам сейчас не грозит, потому что даже если мы остановимся, то Кремль пойдет дальше - в войне всегда есть две стороны, и сейчас ни одна не готова останавливаться на этих границах. Особенно Путин, который "закусил удила" и прет вперед несмотря на любые потери, считая, что побеждает. Под разговорами о "перемирии" Кремль понимает исключительно капитуляцию Украины, что для нас неприемлемо.

Теперь мы официально на границы 1991 года не идем. Следует ли кремлинам этому радоваться? Кто знает. Потому что теперь мы стремимся перенести войну и на территорию России... Второй пункт под названием "Оборона" именно об этом - усиление украинских Сил обороны для снижения наступательного потенциала РФ. Именно удары по территории РФ - как ракетами, так и путем военных операций, переносят войну на российскую "каноническую" территорию и подтачивают возможности Кремля для дальнейшей войны "в длинную". Это не совсем та "Победа", которую ждало украинское общество в "Плане", но намек авторов был именно на это.

И речь не только об уже активной Курской операции ВСУ, а об общей стратегии.

Например, как-то незаметно прошла информация, что украинские силы уже некоторое время находятся в Белгородской области РФ, в поселке Журавлевка (не путать с той, что прямо через границу возле Харькова), чтобы создать угрозу российским войскам у украинских Липцов.

Это и есть прямая реализация второго пункта "Плана Победы". Но у нас недостаточно ресурса для того, чтобы и Восток с Югом надежно держать под непрерывными российскими ударами, и вот такие офензивы на российской территории делать. Под это Зеленский и просит ресурсы у по привычке перепуганного "эскалацией" Запада. Вполне разумный ход. Более того - единственно возможный в текущих обстоятельствах. Нет НАТО - дайте оружие. А приложение "Плана" расписывает какое именно оружие и под какие цели.

Третий пункт "Плана Победы" - "Сдерживание". Там говорится о размещении на украинской земле "комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета" для защиты от РФ. Что это за "зверь" - "стратегический", но "неядерный"? Идея сводится к размещению дальнобойного оружия союзников на территории Украины, возможно с охраной из войск Альянса, чтобы Кремль боялся по ним бить.

Фактически это то же предложение Макрона по размещению натовских войск в Украине, но другими словами. Тоже ничего нового, однако если бы таким образом "прикрыли" хотя бы Западную Украину или порты на Юге, то это имело бы мощный результат. Но, к сожалению, западные лидеры сейчас слишком слабы для решительных решений. Однако Франция теперь имеет больше причин поддержать "План", ведь один из пунктов их.

Следом идет четвертый пункт "Плана" - "Экономика", который можно назвать "американским" или "республиканским".

Там упоминается, что у нас, вообще-то, много полезных ископаемых и мы не против, чтобы западные страны их разрабатывали (и охраняли, вероятно, тоже - желательно натовцы из предыдущего пункта). И желательно, чтобы все это не получил Кремль в случае нашего гипотетического поражения - сразу "кнут" и "пряник" для Запада.

"Это, в частности, уран, титан, литий, графит и другие стратегически ценные ресурсы, которые усилят в глобальной конкуренции или Россию и ее союзников, или Украину и демократический мир", - перечислял президент во время выступления.

Это предложение с "привкусом" неоколониализма. Но это "замануха" для западных, прежде всего ориентированных на республиканцев, добывающих компаний и их лоббистов. И это не идея Владимира Зеленского. Именно с таким предложением приезжал в Киев конгрессмен-республиканец Линдси Грэм. Он намекал, что такое предложение понравилось бы Трампу. Это не очень приятная тема, но сложные времена требуют сложных решений. И именно под трампистов этот пункт.

И последний пятый пункт - о размещении украинских военных в Европе, чтобы заменить американский контингент. Вот это звучит оригинально, хотя нечто подобное в одном из интервью упоминал Борис Джонсон. Это снова делается "с прицелом" на Трампа и его окружение, которые уже заявляли о намерениях уменьшения присутствия США в Европе - мы и предлагаем их заменить.

Важно, что это заявлено как пункт "после войны", который помог бы нам сохранить большую армию и, одновременно, финансирование от западных партнеров. Это такая себе "закладка" на будущее, чтобы сохранить финансирование даже после войны, потому что украинцы теперь буквально будут охранять весь ЕС. Ну и, конечно, полностью интегрируются в системы НАТО даже без официального членства. Главная проблема - чтобы сами европейцы и американцы эту идею поддержали. А здесь пока тишина.

Что мы имеем в результате? Фактически этот план является одновременно компиляцией предложений европейцев и американцев, и попыткой подтолкнуть Запад сделать тот выбор, который нам выгоднее - или НАТО, или оружие и ресурсы. И немного "пряников" для западных корпораций, чтобы они почувствовали свой интерес к Украине.

Да, там нет новизны и "вау-эффекта". Но это и не нужно, если ключевые для нас 2 и 3 пункты "Плана" будут поддержаны партнерами. Истощение РФ само по себе не произойдет, а вот истощению Украины Запад может помочь. "План Победы" как раз и объясняет, почему Запад может решить одновременно эти две задачи - ускорить истощение РФ и сделать невозможным истощение Украины.

Это не "План Победы", а "План Выживания" и переноса войны на территорию РФ.

Действительно, чтобы победить, нужно сначала выжить. И с этим тезисом трудно поспорить. Но ошибочная коммуникация ОП по этой теме и название спровоцировали дискуссию по совсем не тем вопросам, которые раскрывает документ. Если же оценивать его именно как переговорную позицию Украины с Западом, то все становится на свои места. И, действительно, какие есть альтернативы тем предложениям, кроме капитуляции на условиях Москвы? Поэтому имеем, что имеем.

Единственное, чего не имеем мы и не содержит "план" - это "домашнего задания" для самой Украины по оптимизации расходов бюджета, системы управления войсками, подходов к мобилизации и др. Потому что "План Победы" вполне о Западе и для Запада, но там (по крайней мере в публичной части) нет того, что сама Украина должна сделать ради Победы.