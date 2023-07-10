Штаты не участвовали в этих переговорах.

США не знают мотивы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в решении отпустить в Украину командиров "Азова" и 36-й отдельной бригады морской пехоты, оборонявших "Азовсталь",

Об этом на брифинге сообщил советник по национальной безопасности американского президента Джейк Салливан. По его словам, соответствующий вопрос нужно задавать лично Эрдогану.

Салливан добавил, что украинский народ радостно и эмоционально отреагировал на возвращение командиров обороны Мариуполя. В то же время сами американцы не участвовали в этих переговорах.

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"Мы не участвовали в этом и не в состоянии на самом деле комментировать, чего Эрдоган пытался достичь этим", — заявил Салливан.

Возвращение защитников "Азовстали" из Турции

В сентябре 2022 года пять человек были освобождены во время одного из обменов украинских командиров: Денис Прокопенко "Редис" из "Азова", Сергей Волынский "Волына" из 36-й бригады морской пехоты, Святослав Пономарь и Олег Хоменко из "Азова", Денис Шлега из Нацгвардии Украины. Их обменяли на 55 российских военнопленных. Однако, согласно договоренностям, все пятеро должны были находиться в Турции до конца войны.

8 июля, пресс-служба президента Владимира Зеленского сообщила об их возвращении из Турции в Украину.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков обвинил Украину и Турцию в нарушении договоренностей. По его словам, Москву никто не ставил в известность о передаче Украине защитников "Азовстали".

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