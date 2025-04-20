По словам генерала армии Украины, россияне не станут придерживаться условий "перемирия".

Российский диктатор Владимир Путин использовал "пасхальное перемирие" в качестве "пиар-акции". Об этом заявил генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж в эфире "Киев24".

"Сколько не объявляла Россия перемирий, ни разу с 2014 года она его не придерживалась, особенно в период широкомасштабной агрессии. Поэтому и в этот раз, однозначно, это (перемирие - УНИАН) не предусматривалось. Путин использовал это для пиар-акции, что якобы он является инициатором перемирия, хотя является инициатором агрессивной войны и агрессивных ударов", - объяснил он.

Маломуж считает, что такая "пиар-акция" Путина рассчитана на американцев и россиян. По его словам, российский диктатор хочет выставить Украину виноватой в том, что война все еще не завершилась.

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"Путин хочет продемонстрировать на международных площадках, что Украина якобы не придерживается перемирия. Так он хочет провоцировать различные операции для того, чтобы либо обвинить Украину, либо продвинуться по отдельным направлениям", - добавил генерал армии Украины.

Маломуж добавил, что после объявления "пасхального перемирия" Россия нанесла около 50 атак по разным регионам Украины.

"Пасхальное перемирие" - важные новости

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин не давал команды по продлению так называемого "пасхального перемирия". В Кремле говорили о том, что Путин якобы приказал остановить все боевые действия более чем на сутки.

Кроме того, в пресс-службе 13-й бригады Нацгвардии Украины "Хартия" рассказали, с какой целью российские войска используют "пасхальное перемирие". Отмечается, что россияне вскоре планируют возобновить активные штурмовые действия.

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