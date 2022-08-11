По словам министра развития общин и территорий, это поможет быстро отреагировать на ситуацию с возможным повреждением вражескими обстрелами объектов критической инфраструктуры в течение отопительного сезона.

Правительство планирует закупить резервный объем оборудования для временного обеспечения теплом, энергией и водой в случае повреждения вражескими обстрелами объектов критической инфраструктуры во время отопительного сезона.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов в эфире информационного телемарафона.

На вопрос ведущих, есть ли в Украине в наличии резервный фонд необходимых материалов для оперативного восстановления работы объектов критической инфраструктуры, в частности ТЭЦ, на случай попадания вражеских ракет во время обстрелов в период отопительного сезона, Чернышов ответил, что правительство готовится к быстрой реакции на любые возможные вызовы.

"Такие вещи могут произойти, потому что россияне целью имеют уменьшению нашей способности и будут пытаться попасть в объекты критической инфраструктуры. Мы это видели на этой неделе, на примере ТЭЦ 3 в Харьковской области, поэтому мы готовимся к возможным таких сценариев и к реакции, как города, так и правительства на эти события", - акцентировал министр.

Он добавил, что с целью быстрого реагирования на любые сценарии событий, правительство планирует закупить резервный объем соответствующего оборудования.

"Который может временно обеспечить тепло за счет модульных котельных, энергию - за счет мощных генераторов, а также поставки воды. Я надеюсь, что он останется резервным, но мы накапливаем такие резервы и мотивируем города, чтобы они заботились об этом и дополнительно разворачивали такие способности", - подчеркнул Чернышов.

Министр развития общин и территорий отметил, что сейчас в стране идет активная подготовка к старту нового отопительного сезона.

"Все города Украины готовятся к этому процессу и он происходит почти в штатном режиме. Мы имеем штатную подготовку на начало августа плановую 60% и уже сегодня мы достигли 65% подготовки. Это все дает возможность рассчитывать на то, что мы начинаем отопительный сезон штатно и в те времена, когда это нужно. Напомню, что мы планируем это сделать примерно 15 октября этого года, ввиду погодных условий, которые будут",- отметил Чернышов.

Как сообщал УНИАН, 5 августа премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства сообщил, что Украина готова к новому отопительному сезону почти на 60%. Состояние готовности жилых домов к отопительному сезону составляет 56%, сетей - 57%, объектов теплоснабжения - 58%.

Справка. 8 августа в эфире телемарафона председатель Харьковской ОВА Олег Синєгубов сообщил, что недавно, в результате российских обстрелов было повреждено ТЭЦ-3 в Харькове - это предприятие обеспечивает почти треть города теплом и горячей водой.

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