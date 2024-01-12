Россия сегодня "отнюдь не голодает". Ее экономика оказалась сильнее, чем армия, хоть раньше все считали наоборот.
Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью для издания Le Monde. Он прогнозирует, что "с такими темпами она (РФ - УНИАН) может продержаться довольно долго".
"Нынешних западных санкций недостаточно. Они должны были бы затронуть основные секторы экономики РФ: энергетику, металлургию и финансовую систему в целом", - заявил Буданов.
Россия под санкциями - последние новости
Соединенные Штаты Америки в четверг, 11 января, ввели новые санкции против Российской Федерации. Под ограничения, в частности, попали активы российского Министерства обороны.
В конце декабря США нанесли Кремлю газовый удар, введя новые санкции против России. Теперь РФ не имеет доступа к технологиям, чтобы обеспечить расширение экспорта сжиженного природного газа.
Также УНИАН сообщал, что Европейский Союз расширил антироссийские санкции. Ограничения дополняют запрет на импорт российских алмазов, включенный в 12-й пакет экономических и индивидуальных санкций.
Позже стало известно о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять санкции со своей семьи в обмен на украинских пленных.