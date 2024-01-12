Глава ГУР констатировал, что российская экономика оказалась более устойчивой, чем армия.

Россия сегодня "отнюдь не голодает". Ее экономика оказалась сильнее, чем армия, хоть раньше все считали наоборот.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью для издания Le Monde. Он прогнозирует, что "с такими темпами она (РФ - УНИАН) может продержаться довольно долго".

"Нынешних западных санкций недостаточно. Они должны были бы затронуть основные секторы экономики РФ: энергетику, металлургию и финансовую систему в целом", - заявил Буданов.

Россия под санкциями - последние новости

Соединенные Штаты Америки в четверг, 11 января, ввели новые санкции против Российской Федерации. Под ограничения, в частности, попали активы российского Министерства обороны.

В конце декабря США нанесли Кремлю газовый удар, введя новые санкции против России. Теперь РФ не имеет доступа к технологиям, чтобы обеспечить расширение экспорта сжиженного природного газа.

Также УНИАН сообщал, что Европейский Союз расширил антироссийские санкции. Ограничения дополняют запрет на импорт российских алмазов, включенный в 12-й пакет экономических и индивидуальных санкций.

Позже стало известно о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять санкции со своей семьи в обмен на украинских пленных.

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