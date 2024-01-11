Соединенные Штаты Америки в четверг, 11 января, ввели новые санкции против Российской Федерации. Под ограничения, в частности, попали активы российского Министерства обороны. Об этом информирует Министерство финансов США.
Отмечается, что санкции наложены на Ашулукский полигон и Владимирский перспективный военно-исследовательский комплекс. Кроме того, США ввели ограничения против генерального директора ОАО "Государственная авиакомпания "224-й отдельный авиационный отряд" Владимира Михейчика.
Также Белый дом ввел санкции против трех российских тяжелых военно-транспортных самолетов: 2-х Ил-76МД и одного АН-124.
Санкции против РФ-последние новости
В конце декабря США нанесли Кремлю газовый удар, введя новые санкции против России. Теперь РФ не имеет доступа к технологиям, чтобы обеспечить расширение экспорта сжиженного природного газа.
Также УНИАН сообщал, что Европейский Союз расширил антироссийские санкции. Ограничения дополняют запрет на импорт российских алмазов, включенный в 12-й пакет экономических и индивидуальных санкций.
Позже стало известно о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять санкции со своей семьи в обмен на украинских пленных.
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