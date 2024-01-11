Санкции касаются российских оборонных активов, военных самолетов и директора государственной авиакомпании.

Соединенные Штаты Америки в четверг, 11 января, ввели новые санкции против Российской Федерации. Под ограничения, в частности, попали активы российского Министерства обороны. Об этом информирует Министерство финансов США.

Отмечается, что санкции наложены на Ашулукский полигон и Владимирский перспективный военно-исследовательский комплекс. Кроме того, США ввели ограничения против генерального директора ОАО "Государственная авиакомпания "224-й отдельный авиационный отряд" Владимира Михейчика.

Также Белый дом ввел санкции против трех российских тяжелых военно-транспортных самолетов: 2-х Ил-76МД и одного АН-124.

Видео дня

Санкции против РФ-последние новости

В конце декабря США нанесли Кремлю газовый удар, введя новые санкции против России. Теперь РФ не имеет доступа к технологиям, чтобы обеспечить расширение экспорта сжиженного природного газа.

Также УНИАН сообщал, что Европейский Союз расширил антироссийские санкции. Ограничения дополняют запрет на импорт российских алмазов, включенный в 12-й пакет экономических и индивидуальных санкций.

Позже стало известно о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять санкции со своей семьи в обмен на украинских пленных.

Вас также могут заинтересовать новости: