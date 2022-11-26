Эксперт отметил, что президент РФ теряет свои позиции.

На фоне поражений российской армии от президента РФ Владимира Путина стали отворачиваться его приспешники. У него остался лишь президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Путин упал с высшей категории весовой, он опустился в более легкую категорию. На заседании ОДКБ от него, как от прокаженного, даже его сателлиты отворачивались. То есть если уже такие отходят, плюс заявления Лукашенко, что, если Российская Федерация не победит Украину, то все обрушится и ОДКБ будет похоронено под обломками. Это беспрецедентно заявление этого умалишенного, который на тракторе ездил в советские времена на скорости 280 километров с двумя справками из психбольницы. Кыргызстан сказал, что не хочет принимать участие в разных военных учениях. Армения не хочет, Кыргызстан не хочет, Казахстан тоже не хочет. Остался только Лукашенко. Вот он сейчас опять заявил после ОДКБ, что надо Украине сдаться и покориться иначе будет уничтожена. Это один умалишенный с палаты номер шесть, Путин, сказал второму умалишенному с этой же палаты, но лежащему на другой кровати, что он не остановится", - рассказал политолог и экономист Олег Соскин в эфире прогрммы "Аргумент".

При этом он напомнил, что Лукашенко уже неоднократно озвучивал то, что ему говорил Путин про Украину.

"Киев освободили, Черниговскую область освободили, Киевскую область, Сумскую область, Харьковскую область, а теперь освободили Николаевскую область, Донецкую они не взяли и скоро потеряют Луганскую. Есть Левобережный мешок на левом берегу Херсона с выходом на Крым – вот, что в результате за девять месяцев получил Путин. Плюс тысячи потери личного состава – счет идет на сотни тысяч. То есть у него не появилось новых сил, у него сейчас единственная стратегия – уничтожение Украины как народнохозяйственного организма", - подытожил Соскин.

Роль Беларуси в войне против Украины - что известно

Президент Беларуси Александр Лукашенко предоставил российской армии территорию своей страны для поломасштабного нападения на Украину 24 февраля. Кроме того, нашу землю не раз обстреливали с белорусской территории.

В свою очередь Лукашенко сначала говорил, что Минск не участвует в войне против Украины, но в начале октября признал причастность своей страны. Кроме того, он 10 октября объявил о развертывании группировки войск Беларуси и России, а позже на беларуские полигоны привезли мобилизованных из РФ.

24 ноября самопровозглашенный президент Беларуси попытался убедить Украину склониться перед Путиным, иначе ей грозит "полное уничтожение".

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