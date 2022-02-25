В Марьяновке, что в Вышгородском районе, российские военные нанесли авиаудар по мирным жителям.

В результате авиаудара в Марьяновке Вышгородского района Киевской области погибли 4 мирных жителя. Более 15 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

"К сожалению, имеем и потери среди мирного населения в Полесье, Марьяновке и Гавриловке. В Марьяновке, что в Вышгородском районе, вражеские силы цинично нанесли авиаудар по мирным жителям. По состоянию на сейчас подтвердилась информация о четырех убитых и более 15 раненых. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших", - рассказал глава КОГА Алексей Кулеба.

Он также отметил, что в Киевской области днем оставались сложными направления Буча - Гостомель - Ирпень.

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