Христо Грозев считает, что армия Украины приближена к образцам НАТО в аспекте децентрализованности.

Российская армия продемонстрировала свою отсталость и непрофессионализм после начала широкомасштабной войны 24 февраля. Прежде всего было заметно отсутствие логистики и упор на централизованную стратегию.

Об этом в интервью BBC рассказал журналист из группы Bellingcat Христо Грозев.

По его словам, от российской армии не ожидали какого-то "суперперфоманса". Однако отсталость русских фашистов вызвала немалое недоумение.

"Это армейская структура командования, которая осталась с прошлого века и совсем отличается от украинской, которая уже в значительной степени децентрализована и похожа на модель натовских армий. С одной стороны, для нас это не должно стать неожиданностью, но все равно стало шоком", – рассказал Грозев.

Также Грозев акцентировал внимание на уровне подготовки украинских военнослужащих, которые за последние годы научились оперативно планировать действия и принимать тактические решения, не дожидаясь приказов сверху. Журналист выделил важный фактор - консолидация украинского общества, которое сплоченно начало сопротивляться оккупантам.

"Самый красивый из этих символов - это трактористы, создающие трактористский батальон, батальонная тактическая группа, которая впервые даже должна войти в войска НАТО. Я думаю, что это хорошая оценка уровня мотивации среди населения Украины", – отметил журналист.

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