После освобождения украинскими военными поселка Высокополье Херсонской области российские оккупанты активизировали воздушную разведку.
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.
"Для корректировки огня оккупанты активизируют воздушную разведку. В частности в районе Высокополья дважды за ночь было обнаружено и уничтожено два беспилотных летательных шпиона типа Орлан-10", - рассказал он.
По его словам, на этом направлении обстановка "напряженная и динамичная".
"Противник ведет оборонительные бои, осуществляет обстрелы населенных пунктов, как вдоль линии соприкосновения, так и в наших тыловых районах", - отметил он.
В то же время ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины выполняют огневые задачи по логистическим и управленческим объектам российской армии.
Как сообщал УНИАН, вчера в Сети появилась информация о том, что украинские воины освободили поселок Высокополье Херсонской области. Над поселковой больницей взвился украинский флаг.
Оперативные данные карты сервиса Deep State свидетельствуют о том, что этот населенный пункт находился уже в полукольце сил ВСУ.
Впоследствии террорист Игорь Стрелков-Гиркин подтвердил, что украинские воины освободили Высокополье Херсонской области. По его словам, произошла "чувствительная тактическая неудача".