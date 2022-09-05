Русские значительно активизировали воздушную разведку, но цели были сбиты.

После освобождения украинскими военными поселка Высокополье Херсонской области российские оккупанты активизировали воздушную разведку.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

"Для корректировки огня оккупанты активизируют воздушную разведку. В частности в районе Высокополья дважды за ночь было обнаружено и уничтожено два беспилотных летательных шпиона типа Орлан-10", - рассказал он.

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По его словам, на этом направлении обстановка "напряженная и динамичная".

"Противник ведет оборонительные бои, осуществляет обстрелы населенных пунктов, как вдоль линии соприкосновения, так и в наших тыловых районах", - отметил он.

В то же время ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины выполняют огневые задачи по логистическим и управленческим объектам российской армии.

Как сообщал УНИАН, вчера в Сети появилась информация о том, что украинские воины освободили поселок Высокополье Херсонской области. Над поселковой больницей взвился украинский флаг.

Оперативные данные карты сервиса Deep State свидетельствуют о том, что этот населенный пункт находился уже в полукольце сил ВСУ.

Впоследствии террорист Игорь Стрелков-Гиркин подтвердил, что украинские воины освободили Высокополье Херсонской области. По его словам, произошла "чувствительная тактическая неудача".

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