"Наши молодцы, побеждают", заявил советник Офиса президента.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) освободят город Лиман в Донецкой области через несколько дней.

Такой прогноз сделал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе с российским юристом Марком Фейгиным.

"Мы не подтверждаем, пока Генеральный штаб не сказал… Лиман… не очень похоже на окружение, пока еще. Когда они (ВСУ) дойдут до Новолюбовки, тогда он будет в окружении, – заявил он. – В любом случае берем, тут нужно подождать несколько дней, и все будет хорошо, как мне кажется".

"Наши молодцы, побеждают", – добавил Арестович.

Война в Украине: контрнаступление ВСУ дает результаты

Напомним, рано утром 24 февраля российские оккупационные войска вторглись в Украину без объявления войны. Враги атаковали военные и гражданские объекты. По сведениям МВД Украины, из-за оккупантов уже погибли более 7 тысяч гражданских.

В начале сентября ВСУ начали контрнаступление сразу на нескольких направлениях. В результате украинские бойцы успешно продвигаются на юге, а также освободили почти все территории Харьковской области, граничащей с Донецкой и Луганской областями.

Как известно, город Лиман оккупанты захватили еще 12 апреля 2014 года.

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