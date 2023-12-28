Александр Коваленко отметил, что Крым сложно назвать надежным, безопасным и тем более "непотопляемым авианосцем".

На временно оккупированном полуострове Крым размещено много аэродромов, из-за чего оккупанты начали называть его авианосцем. Именно эти аэродромы стали первыми целями для ударов украинской армии.

"Удары и налеты дронов для Крыма стали регулярным явлением, и для усиления безопасности объектов на полуострове российские оккупационные войска стали концентрировать все больше средств ПВО. На сегодня на полуострове сосредоточена эшелонированная ПВО, которая по своей плотности является второй после Москвы и Московской области. Но это не спасает "непотопляемый авианосец", а порой даже облегчает задачу для Сил обороны Украины по уничтожению дорогостоящих образцов ПВО оккупантов", - отметил военный эксперт Александр Коваленко в комментарии изданию "Обозреватель".

В качестве примера он привел уничтожение на мысе Тарханкут ЗРС С-400 "Триумф" 23 августа. Эксперт указал, что с 24 февраля 2022 года в воздушном пространстве Крыма зафиксировано не менее 77 "тревожных инцидентов", а также самоуничтожились по меньшей мере четыре российских самолета и один ударный вертолет.

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"Очевидно, что Крым сложно назвать надежным, безопасным и тем более "непотопляемым авианосцем". Крейсер "Москва", БДК "Минск", "Новочеркасск", ДЭПЛ "Ростов-на-Дону" и многие другие не дадут соврать. Кроме того, в случае полной потери функциональности Керченского моста - а она произойдет - Крым вообще потеряет хоть какое-то минимальное значение, но при этом будет продолжать требовать затрат ресурсов существенно больших, чем до 2022 года. Крым для российских оккупантов должен был стать оплотом и опорой в их оккупации всей южной Украины, а превратился в обузу, от которой больше проблем и потерь, чем профита", - отметил Коваленко.

Он считает, что наступит момент, когда удержание Крыма для Москвы станет еще более проблематичным.

"Сложность лишь в том, что для преступного военно-политического руководства России Крым - это вопрос репутации и принципа. И даже когда он будет выпирать кровоточащей костью из глотки оккупационного режима, тот его не будет выхаркивать, продолжая терпеть боль. Возможно, именно это режим и добьет", - подытожил аналитик.

Российский флот в Крыму - последние новости

В ночь на 26 декабря во временно оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы. ВСУ ударили по большому десантному кораблю "Новочеркасск" флота России.

По данным МВД Украины, Черном и Азовском морях находится около 80 российских кораблей. В то же время боевое "ядро" составляет около 30 судов, в том числе сторожевые и патрульные катера, а также подводные лодки.

Секретарь СНБО Алексея Данилова отметил, что ВСУ уже уничтожили 20% кораблей ЧФ РФ.

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