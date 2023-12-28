Представитель ВМС ВСУ отметил, что россиянам сложно пополнять эскадру Черноморского флота РФ.

В Черном и Азовском морях, с учетом морской охраны, сейчас находится около 80 российских кораблей. В то же время боевое "ядро" составляет около 30 судов – в частности, сторожевые и патрульные катера, а также подводные лодки.

"Из них десять – именно носители крылатых ракет. Но возникла проблема: заряжать эти носители нужно в Севастополе, а там можно попасть впросак – "поздороваться" с ВМС Украины, получить пробоины и тому подобное. Например, как большой сторожевой корабль "Павел Державин", который за двое суток получил два повреждения. На помощь ему вышел буксир, который тоже получил огня от ВСУ. Они вынуждены были практически бежать", – рассказал в интервью УНИАН спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

В то же время он отметил, что россиянам сложно пополнять эскадру Черноморского флота РФ. Представитель ВМС ВСУ напомнил, что Босфор, согласно Конвенции Монтре, закрыт.

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"Перегонять корабли из Каспия по внутренним водам очень трудно. Оккупанты это уже пытались сделать, но там – сложный геополитический ландшафт. Остаются еще варианты через Волгу, Балтику. Однако на том направлении – ограничение по водоизмещению, по длине корпуса (судов, которые могут пройти, – УНИАН). То есть оттуда можно перебросить далеко не все корабли", – пояснил он.

Что касается российских ракетоносителей проекта "Каракурт", то их всего пять. Три из них – "Циклон"," Амур", "Аскольд" – были построены на заводе "Залив" в Керчи, во временно оккупированном Крыму. Корабли "Туча" и "Тайфун" – в Татарстане.

"Первым достроили "Циклон", который воюет уже два года, но ни одной ракеты до сих пор не запустил. Видимо, не получается. Почему? Трудно сказать, скорее всего, какие-то технологические проблемы. Более того, "Циклон" сейчас фактически является кораблем ПВО. Если не ошибаюсь, на нем стоит зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С", модернизированный в морском варианте, его используют для обороны пунктов базирования в Севастополе. Второй такой корабль – "Амур" – вывели в Новороссийск, где он на ходовых испытаниях вместе с "Тучей". То есть они еще не в строю... "Аскольд" разбит авиацией у причальной стенки в Крыму. Сейчас его уже достали из воды и, скорее всего, будут ремонтировать. Пятый – "Тайфун" – строится или заложен – точно не знаю", – резюмировал Плетенчук.

Удары по кораблям РФ: последние новости

В ночь на 26 декабря 2023 года украинские защитники уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск". Он состоял на вооружении Черноморского флота России. Командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук посоветовал оккупантам "надевать штаны и "по-домашнему уезжать" из нашего Крыма, пока еще не поздно".

На спутниковых снимках Феодосийского порта видны последствия мощного урада по вражескому кораблю. В российских СМИ сообщали, что на момент удара по ВДК "Новочеркасск" на борту корабля находились российские военные – и контрактники, и срочники.

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