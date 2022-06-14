Большинство местных жителей пересмотрели свою позицию в отношении украинской армии.

Жители временно оккупированных территорий Донбасса уже поняли, на что способна Россия, поэтому большинство из них пересмотрело свою позицию по Украине.

Об этом заявил военный эксперт Влад Волошин в интервью OBOZREVATEL.

По его мнению, Донбасс будет трудно деоккупировать, но сопротивление населения вряд ли будет масштабным явлением.

"Многие уже пересмотрели свое отношение к украинской армии. А когда люди увидели, что между пуском ракеты и взрывом проходит 2 секунды, многие прозревает. Но освобождение Донбасса не будет легким, потому что за восемь лет войны там построена серьезная система укреплений, на определенных участках там сосредоточено много сил и средств. Но я уверен, что местное население будет настроено по меньшей мере нейтрально или даже будет способствовать Вооруженным силам Украины в освобождении этих территорий. За восемь лет многие "наелись" Россией. "Наелись" больше, чем по горло", - отметил эксперт.

Волошин добавил, что ситуация в Крыму немного другая, поскольку существует ряд нюансов. Жители полуострова убеждены, что РФ может дать им только то, что украла у Украины. Например, херсонские огурцы, днепровскую воду и зерно с других захваченных территорий.

Как сообщал УНИАН, раеніше Волошин заявил, что главарь "ДНР" Денис Пушилин прикидывается "военачальником и стратегом", заявляя о том, что "Киев перешел все границы" и обстреливает Донецк. Однако Кремль, вероятно, очень скоро сменит "руководство республик".

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