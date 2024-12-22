Снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа, сообщают тамошние власти.

В России в ночь на 22 декабря было громко – под атакой оказалась Орловская область РФ. Пылает нефтебаза, сообщают местные телеграм-каналы.

Атаку подтвердил и губернатор Орловской области РФ Андрей Кличков. По его словам, "снова произошло возгорание" на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа.

"Прошу сохранять спокойствие, атака все еще продолжается. Сейчас информации о жертвах и пострадавших нет, на месте происшествия уже работают оперативные службы, принимаются меры по ликвидации последствий возгорания", – говорится в сообщении.

Видео дня

В сети уже публикуют видео атаки:

Примечательно, что всего несколько дней назад – 14 декабря – в Орле тоже раздавались взрывы. Тогда местные паблики так же писали о поражении нефтебазы.

Успешную атаку тогда подтвердили и в Генштабе ВСУ:

"В ночь на 14 декабря 2024 года подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" в Орловской области РФ", – отмечалось в сообщении.

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21 декабря в российской Казани летали неизвестные беспилотники, после чего раздавались взрывы с территории порохового завода. Руководитель ЦПД при СНБО Украины Андрей Коваленко акцентировал, что Казанский пороховой завод является одним из "хребтов" российского ВПК. Без этого предприятия серийное производство боеприпасов было бы невозможным.

Кроме того, на днях мощные взрывы прогремели вблизи базы Северного флота РФ в российском Мурманске. Примечательно, что прямое расстояние от Мурманска до Украины составляет примерно 2000 км.

Тогда Коваленко отметил, что в Мурманске находятся склады боеприпасов, командные центры, ремонтные доки и пункты управления флотом. Кроме того, там россияне проводят тестирование – в частности, ракет "Циркон".

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