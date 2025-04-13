А штурм "вышек Бойко" - это было очень ново и оригинально, говорит "Боргезе".

Командир батальона ГУР "Братство" Алексей Середюк рассказал о задачах по высадке бойцов в Крыму и о захвате "вышек Бойко" в Черном море. Отдельными деталями Сердюк, позывной Боргезе, поделился во время интервью на Армия TV.

Он отметил, что специфика штурма "вышек Бойко" и высадки в Крыму была разной.

"Штурм вышек - это штурмовые действия на море. Это очень ново для меня было и оригинально. Мы разобрались, слава Богу", - отметил Сердюк.

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А высадка в Крыму, подчеркнул он, - это была более диверсионная работа.

"Здесь нужно было просто сделать такой фокус, который кроме "центра Тимура" никто не повторил. И я знаю, что не повторит. Это очень сложно. Я как никто знаю, что очень многое должно совпасть. Очень много совпадений, умений, понимания бойцов и других обстоятельств, что это повторить невозможно", - подчеркнул командир.

По его словам, повезло с очень многими факторами: талантами командиров, которые готовили бойцов; талантами самих бойцов, которые готовы были, во что бы то ни было, выполнить эту задачу.

"Человек идет в море на расстояние 200 км в одну сторону. И это не на лодке, а на гидроцикле. Там не работает ничего, там отключается перед берегом Крыма, задолго, любая навигационная система. Везет, когда чистое небо. И бойцы сами должны принимать решения, учитывая ряд препятствий - волны, темнота, они потерялись, а когда между собой потерялись - найтись, вражескую лодку они увидели. Они по звездам доплыли до точки, что вообще невероятно. Починить мотор. И очень-очень много разных препятствий. И они это преодолевают", - прокомментировал операцию Сердюк.

По словам командира, для передвижения на гидроциклах нужен был штиль на море, потому что на волнах на гидроцикле очень трудно и очень медленно. И во время проведения операции был полный штиль. Когда бойцы потеряли GPS, было чистое небо и они по звездам сориентировались.

"Мы их не учили этому, но один человек из командиров знал это, поэтому смогли по звездам доплыть туда, как бы невероятно это не звучало. И потом, когда они выходили оттуда, их перекрывали рапторами, поднялся сильный туман на утро. Но когда они километров 100 прошли по морю, туман рассеялся и стало чистое небо - они снова все видели. У них все разрядилось. Но они смогли каким-то образом доплыть до точек, откуда уже могли вернуться, хотя там минные поля... И через час после того как ребята прибыли, появляются черные облака и начинается такой шторм, что просто невероятно", - отметил Сердюк.

Он назвал эти все совпадения чудом:

"И вот когда они приходят обратно, я просто был поражен, что задача выполнена, я был в шоке. И таких чудес у каждого бойца, у каждой группы, на каждом этапе просто невероятное количество. И когда это все сочетается, то возможно выполнить задачу".

Он подчеркнул, когда люди очень хотят выполнить задание, то они делают невероятные вещи.

Операция ГУР в Крыму

Как сообщал УНИАН, Главное управление разведки Украины в начале октября 2023 года провело дерзкую операцию, атаковав военную базу РФ в Крыму.

Ранее представитель ГУР с позывным Боргезе, который командует подразделением "Братство", входящим в так называемую "группу Тимура", рассказывал в интервью отдельные детали рейда. Боргезе - непосредственный разработчик и куратор операции. По его словам, 14 бойцов-штурмовиков военной разведки на гидроциклах добрались до западного крымского побережья и уничтожили важный радиолокационный узел оккупантов.

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