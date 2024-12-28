Сегодня россияне значительно лучше планируют ракетные атаки, констатировали в ГУР.

Россия смогла накопить ориентировочно более 1400 дальнобойных ракет. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью "Новости.LIVE".

По данным разведки, больше всего россияне накопили ракет типа "Оникс" - 500 единиц. Кроме того, у РФ в запасе есть ориентировочно 130 единиц "Искандеров" и еще 50 аэробалистических "Кинжалов".

Юсов уточнил, что по ряду номенклатур ракет есть так называемый неприкосновенный запас. Также спикер акцентировал, что сегодня россияне значительно лучше планируют ракетные атаки и проводят разведку, по сравнению с тем же 2022 годом.

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Что касается темпов производства ракет в РФ, то Юсов назвал следующие данные:

"Искандер" - 40-50 ракет в месяц,

"Калибр" - 30-50 ракет,

Х-101 - 50 ракет.

Как отметили в Defence Express, похоже, что Россия с переменным успехом в те или иные месяцы смогла увеличивать темпы производства "Калибров".

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредили, что Россия с лета создавала запас ракет для обстрелов Украины на протяжении всей зимы.

Запасы ракет в России - что сообщалось

Напомним, военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан на днях заявлял, что Россия накопила разные ракеты, которых хватит еще примерно на 10 массированных атак.

По его словам, во время массированного обстрела 25 декабря россияне использовали всего лишь месячный запас вооружения.

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