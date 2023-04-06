Это касается и пропавших без вести солдат.

Родные пленных и пропавших без вести солдат могут получить денежные средства от государства. За этими солдатами сохраняются регулярные выплаты, а также вознаграждение пропорционально участию в боевых действиях.

Такой информацией поделился уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем официальном Telegram-канале. Омбудсмен написал: "За пленными военнослужащими, в соответствии с законодательством Украины, сохраняются выплаты денежного обеспечения в размере должностного оклада по последнему месту службы, оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет, других ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения постоянного характера и другие его виды с учетом изменения выслуги лет и норм денежного обеспечения, а также дополнительное вознаграждение в размере до 100 тысяч грн пропорционально участию в боевых действиях или осуществлению мероприятий по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии".

Деньги выплачиваются родным военнослужащих в порядке следующей очереди:

Жене или мужу. Если их нет, то совершеннолетним детям, проживающим вместе с солдатом;

Законным представителям (опекунам, попечителям) или усыновителям несовершеннолетних детей (лиц с инвалидностью с детства, независимо от их возраста);

Лицам, находящимся на содержании военнослужащих, или родителям равными долями, если военнослужащие не состоят в браке и не имеют детей.

Если кто-то письменно отказывается от выплаты, его доля равномерно распределяется между другими личностями, которые имеют право на получение денег.

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Родные могут получать денежное довольствие и дополнительное вознаграждение со дня попадания военнослужащего в плен. Для этого необходимо оформить письменное заявление на имя командира (начальника, руководителя) воинской части.

К заявлению прилагаются:

копии страниц паспорта совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени, отчестве и регистрации места жительства (пребывания);

справка о регистрации места жительства (пребывания) членов семьи (при отсутствии такой информации в паспорте);

копия свидетельства о браке (при наличии);

копии свидетельств о рождении детей (при наличии);

копия документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков (для лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом контролирующему органу и имеют отметку в паспорте, плюс копия страницы паспорта с такой отметкой).

Командир воинской части рассматривает поданные документы на протяжении 15 дней. Затем он принимает решение о выплате или отказе, а заявителю сообщают о результатах в электронной форме. Если выдачу средств не одобрили, то должна быть указана причина. В случае отказа из-за отсутствия определенных документов заявку разрешается подать повторно. Отрицательное решение также можно обжаловать в судебном порядке.

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