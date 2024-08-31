Оккупанты впервые за долгое время с бронетехникой штурмовали Красногоровку, - офицер ВСУ

До этого были только пехотинские штурмы населенного пункта.

Утром 31 августа враг пошел на штурм Красногоровки Покровского района Донецкой области на 3 танках и 5 БМП.

Как сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире канала Киев24, вся бронетехника была уничтожена.

"Сегодня с самого утра пошел враг на бронетехнике - 8 единиц техники, из них 3 танка, 5 БМП с пехотой - в районе населенного пункта Красногоровка. В принципе, вся техника уничтожена, повреждена. Очень оперативно сработали", - отметил Цехоцкий. Видео дня

Он отметил, что до этого времени россияне почти не применяли бронетехнику на этом направлении. Были только пехотные штурмы. Но внезапная смена тактики обернулась полным фиаско.

"Практически моментально всеми средствами поражения - артиллерия, FPV наши - очень хорошо сработали", - отметил Цехоцкий.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что подразделения Сил обороны заблокировали штурмовые группы российской армии, которые прорвались в город Красногоровка Донецкой области.

Цехоцкий отмечал, что оккупанты на Авдеевском и Новопавловском направлениях круглосуточно пытаются штурмовать и продвигаться. Но Силы обороны держат линию фронта, враг уничтожается, существенных успехов у него нет

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