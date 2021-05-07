С начала этих суток, 7 мая, на Донбассе было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на странице в Facebook.
В частности, враг трижды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Пески. Из крупнокалиберных пулеметов оккупанты совершили обстрел в направлении населенных пунктов Верхнеторецкое и Невельское, а возле Авдеевки - еще и из ручных противотанковых гранатометов.
Читайте такжеНа Донбассе убиты двое украинских военных, еще один - в тяжелом состоянии
В районе населенного пункта Пивденное оккупанты осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Блинкен убежден, что Россия может возобновить эскалацию на Донбассе за короткое время
- На Донбассе из-за обстрела боевиков погиб украинский военный, еще один - в тяжелом состоянии
- На Донбассе погиб еще один украинский военный в результате обстрела боевиков
- "Приведет к определенной деэскалации на границе Украины с РФ": Кулеба о визите Блинкена
- Экс-советник Путина рассказал, где и когда может произойти вторжение РФ в Украину (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram