В районе населенного пункта Пивденное оккупанты осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

С начала этих суток, 7 мая, на Донбассе было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на странице в Facebook.

В частности, враг трижды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Пески. Из крупнокалиберных пулеметов оккупанты совершили обстрел в направлении населенных пунктов Верхнеторецкое и Невельское, а возле Авдеевки - еще и из ручных противотанковых гранатометов.

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В районе населенного пункта Пивденное оккупанты осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.

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Автор: Денис Прядко