Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Один украинский военный получил пулевое ранение в результате обстрелов боевиками позиций Вооруженных сил на Донбассе.

Об этом говорится в утренней сводке штаба в Facebook.

С начала 17 июля оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня, за минувшие сутки штаб зафиксировал одно нарушение.

Вчера в Луганской области зафиксировали пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Читайте такжеВ Кремле прокомментировали призывы на росТВ захватить новые территории УкраиныПо состоянию на 17 июля боевики открыли огонь по позициям ВСУ неподалеку Чермалыка – из стрелкового оружия. В районе Водяного оккупанты вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

Возле Широкиного российские наемники открыли огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку Павлополя враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра.

А в направлении Старогнатовки вооруженные формирования Российской Федерации применили артиллерию калибра 122-мм.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – средней тяжести", – говорится в сообщении.

На обстрелы противника подразделениями Объединенных сил был предоставлен адекватный ответ.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", – информируют в штабе.

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Автор: Яна Ставская