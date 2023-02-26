Противник активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Мариинки.

Российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации о российском вторжении по состоянию на 18:00.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Вместе с тем, в течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенного пункта Катериновка Черниговской области, трех населенных пунктов Сумской области, а также 12 - в Харьковской области. В районе Поповки Сумской области враг применил БпЛА с боевой нагрузкой.

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На Купянском и Лиманском направлениях, как отметили в Генштабе, противник вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки, Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки, Торского, Раздоловки и Федоровки. Совершил артиллерийские обстрелы более 18 населенных пунктов в Харьковской и Луганской области.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции украинских войск, совершил несколько безуспешных атак вблизи населенных пунктов Васюковка, Зализнянское, Дубово-Васильевка, Бахмут, Богдановка, Ивановское и Ступочки Донецкой области. Обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов.

Кроме того, на Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Угледар. Совершил артиллерийские обстрелы районов 11 населенных пунктов Донецкой области. Противник активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию в районах Каменки, Авдеевки и Мариинки.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов, на Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали районы 19 населенных пунктов.

Также в Генштабе сообщили, что авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Потери РФ в Украине

По состоянию на 26 февраля 2023 года украинские военные ликвидировали уже более 148 тыс. российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 148 тыс. 130 человек, из которых 660 уничтожены за прошедшие сутки.

В разведке НАТО заявили, что на фоне нового более масштабного наступления РФ теряет на каждые 90 квадратных метров захваченной территории до 2 тысяч военных.

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