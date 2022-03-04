Россияне оставили также техническую документацию.

Российские захватчики оставили колонну военной техники на Житомирской трассе вблизи Макарова Киевской области.

Видео с места событий опубликовали украинские военные.

На кадрах видно по меньшей мере пять единиц тяжелой техники. Большинство из них оккупанты оставили посреди трассы. Одну машину замаскировали в кювете.

Украинские военные осмотрели брошенную технику. Россияне оставили всю техническую документацию.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщает, что украинские военные продолжают оказывать сопротивление российским оккупантам, которые вторглись 24 февраля в нашу страну.

Враг потерял колонну техники на Черниговщине и самолет под Волновахой.

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