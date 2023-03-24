В результате обстрела сгорел один частный дом и погиб один местный житель.

Российские войска после обеда обстреляли приграничье Черниговской области, в результате обстрела погиб один человек.

Как сообщило оперативное командование "Север", там сгорел один частный дом.

"Около 12:20 сообщили об обстреле, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Городище. В результате обстрела сгорел один частный дом и погиб один местный житель", - говорится в сообщении.

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В командовании подчеркнули, что посещение пограничной полосы является крайне опасным для жизни и призвали переместиться вглубь территории не менее чем на 20 километров.

Война в Украине - ракетные обстрелы

По данным Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты ежедневно наносят по территории Украины по 30-40 авиаударов.

По оценке украинских военных, после последнего ракетного удара российских оккупантов по территории Украины запасы гиперзвуковых "Кинжалов" в РФ сократились до 49 штук.

По словам эксперта, Россия будет менять тактику ракетных ударов, и это уже становится заметно. Теперь под прицелом России будут логистические объекты.

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