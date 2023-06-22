На некоторых направлениях россияне перейдут в оборону, чтобы сдержать наступление ВСУ.

Российские оккупанты могут применить резервы, чтобы удержать занятые рубежи и провести контратаки.

Об этом сообщили в Military Media Center, который координируется Минобороны. Отмечается, что на юге и востоке основные усилия врага будут сосредоточены на ведении активной обороны, чтобы отразить наступление Вооруженных сил Украины.

В то же время сохраняется угроза ракетных ударов РФ по гражданской и военной инфраструктуре Украины. Также в центре добавили, что Иран нарастил поставки России ударных БПЛА типа "Shahed" и начал передачу артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 мм и минометных мин калибра 120 мм.

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Это произошло на фоне заявлений иранских СМИ о продаже государству российских самолетов Су-35.

Война в Украине - последние новости

Как известно, контрнаступление ВСУ началось несколько недель назад. Украинские защитники постепенно продвигаются и отбивают у врага захваченные им украинские населенные пункты.

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили около 222 тыс. 650 человек. Украинская армия продолжает обороняться и наступать сразу на нескольких направлениях. В частности, на Восточном фронте россиянам не удалось продвинуться ни на один метр.

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