Так, из-за роста числа раненых, в городе Балаклея враг, одновременно с развернутым военным госпиталем, использует возможности городской поликлиники.

Российские оккупанты имеют существенные проблемы с медицинским обеспечением своих подразделений, у них существуют трудности с эвакуацией раненых.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"По имеющейся информации, враг имеет существенные проблемы с медицинским обеспечением своих подразделений, существуют трудности с эвакуацией раненых, не хватает медикаментов. Из-за роста числа раненых, в городе Балаклея враг, одновременно с развернутым военным госпиталем, использует возможности городской поликлиники", - говорится в сообщении.

Также, как отмечается, в городе Волчанск, временно занятым, младший медицинский персонал учреждений здравоохранения принудительно отправляется для оказания первой медицинской помощи в подразделения противника, которые находятся на линии соприкосновения с Силами обороны Украины.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты пытаются нарастить темпы проведение операции на востоке Украины с целью окружения группировки Объединенных сил, а также установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями.

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