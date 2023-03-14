Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский считает, что российские войска "несколько выдохлись".

На Донецком направлении для вражеских войск установлен лимит использования боеприпасов.

Об этом спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Очень много разговоров от бойцов РФ, которые воюют на той стороне, о том, что не хватает боеприпасов, они испытывают определенный "артиллерийский голод". Потому что на сегодняшний день уже установлен лимит, который они не могут превышать. Если они превысили лимит, то на следующий день они остаются без боеприпасов", - сказал он.

По словам спикера, это проблема не только Евгения Пригожина, который жаловался на нехватку боеприпасов для ЧВК "Вагнера", это проблема во всей российской армии.

"Враг, по моему мнению, уже несколько выдохся и не имеет такой мощности, которую имел предварительно", - сказал Дмитрашковский.

Он также отметил, что на Запорожском направлении враг продолжает строить фортификационные укрепления, и это может свидетельствовать лишь об одном – что враг боится наступления украинских войск.

"Они понимают, что донецкое направление рано или поздно упадет, и слухи о том, что якобы с той стороны будет контрнаступление, – я думаю, что они не ошибаются в этом, рано или поздно мы пойдем в атаку и уничтожим врага и на этом направлении. И не спасут ни рубежи, которые они построили, ни фортификация знаменитая российская", - добавил спикер.

Война в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники отбили более 100 атак врага на пяти Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях фронта.

Украинская авиация 10 раз ударила по районам сосредоточения противников. Оккупанты потеряли пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, три склада боеприпасов и четыре средства радиоэлектронной борьбы.

Оккупанты несут огромные потери. По данным Генштаба, по состоянию на сегодня потери РФ в Украине выросли еще более чем на 700 захватчиков и пересекли новую "красную линию" - 160 тысяч.

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