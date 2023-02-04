Собеседница вражеского солдата считает, что Украина не сможет расплатиться с Европой за помощь.

Оккупант признался своей жене или подруге в военных преступлениях на территории Украины, а именно — убийстве детей. При этом собеседница вражеского солдата заявила, что нашей стране придется "отдать какую-то часть территории" Европе в обмен на военную помощь.

Такие заявления можно услышать в свежем перехвате разговора, который опубликовал пресс-центр Главного управления разведки МО Украины в официальном Telegram-канале. В аудиозаписи не слышно реплик оккупанта. Но слова девушки дают понять, что рашист по имени Кирилл признался в убийстве украинских детей.

"Ну так они же и тебя хотят вырезать, понимаешь? Ты что, и детей убивал, Кирилл? Ты же говоришь всех подряд… Ну, и ты тоже? Кирилл, ты серьезно!? Почему ты мне об этом не сказал? Почему ты мне не сказал о том, что ты там тоже детей убивал? Почему не сказал?", — заявила шокированная девушка.

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А до этого она рассуждала в разговоре, что Украине придется расплачиваться за военную помощь от Европы. Мол, придется "отдать какую-то часть территории".

"Я вот удивляюсь: вот то, что Европа им помогает, они думают, что это, наверное, помощь просто? Это же они не просто помощь дают. А с надеждой, что им деньги вернут или что? Как, как столько там денег? Зачем им? […] Так в том то и дело, что в любом случае вы отдадите какую-то часть территории… Отдайте уже России и ну… успокойтесь и забейте вы *ер уже", — высказалась собеседница оккупанта.

Военные преступления рашистов: последняя информация

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 25 января огласил решение о приемлемости межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России" о нарушении Россией прав человека на временно оккупированных с 2014 года территориях Донбасса.

Генпрокурор ФРГ Петер Франк заявил, что расследователи собрали доказательства военных преступлений в Украине в "трехзначном диапазоне". Сейчас они сосредоточены на массовых убийствах в Буче и атаках на гражданскую инфраструктуру.

Украинская прокуратура официально сообщила о подозрении главарю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. В заявлении сказано, что он виновен в тысячах военных преступлений в нашей стране.

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