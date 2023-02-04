Речь идет о массовых убийствах со стороны оккупантов в отношении украинского народа.

Генпрокурор ФРГ рассказал о прогрессе в сборе доказательной базы о военных преступлениях россиян на территории Украины. В частности, о массовых убийствах в Буче.

Как отметил глава ведомства Петер Франк, это важно сделать для того, чтобы притянуть оккупантов к ответственности в международных судебных инстанциях, пишет Reuters.

"Сейчас, например, мы сосредоточены на массовых убийствах в Буче или нападениях на украинскую гражданскую инфраструктуру", - сказал он.

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По словам Франка, на данный момент прокуроры уже собрали доказательства в "трехзначном диапазоне". Однако конкретных деталей о ходе расследования он не привел.

Правоохранительные органы Германии стали собирать данные о военных преступлениях россиян на территории Украины в марте 2022 года. Как отметил генпрокурор ФРГ, для этого следствие провело немало опросов среди украинских беженцев. Также прокуроры взяли по внимание общедоступные данные о вторжении РФ в Украину.

Пока что идет подготовка к дальнейшему судебному процессу по итогу собранных доказательств, но говорить о расследовании в отношении конкретных лиц пока не приходится.

"Мы готовимся к возможному более позднему судебному процессу - то ли у нас в Германии, то ли с нашими иностранными партнерами, то ли перед международным судом", - добавил он.

Преступления армии РФ в Буче

Город Буча стал одним из самых пострадавших городов Киевской области в рамках полномасштабного вторжения армии РФ в Украину. Россияны зашли в город в первые дни войны и за несколько месяцев оккупации массово убивали и издевались над местным населением.

1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали российских оккупантов.

Тогда общество шокировал доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch, которая приехала в город на инспекцию уже через несколько дней после выхода войск РФ. В нем говорилось о грабежах, изнасилованиях, убийствах украинцев и множестве безымянных могил, которые оставила после себя армия РФ в мирном городе.

На данный момент Украина совместно с партнерами ведет расследование преступлений, которые оккупанты совершили в Буче и других городах Украины. Недавно журналисты NYT идентифицировали российских десантников, убивавших украинцев в Буче.

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