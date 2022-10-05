По его мнению, ситуация на правом берегу Днепра разрешится не в Херсоне, а за Бериславом.

После освобождения Берислава в Херсонской области, оккупационные войска будут полностью отрезаны на правом берегу Днепра

Об этом заявил офицер ВСУ Виктор Трегубов в эфире телеканала "Эспрессо".

"У россиян нет потенциала удержать Херсон конвенционными средствами. Мне кажется, что ситуация на правом берегу Днепра разрешится не в Херсоне, а за Бериславом. Поскольку, если Вооруженные силы Украины сейчас уволят Берислав и возьмут под контроль выход к Каховской ГЭС, то у россиян завершится то небольшое поставки, которое в них было. Конечно они будут что-то перебрасывать паромами, однако этот способ логистики будет под огневым контролем ВСУ", - пояснил он.

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По словам Трегубова, для того, чтобы удержать Херсон, президент РФ Владимир Путин вновь будет угрожать ядерным оружием.

"После того, как ВСУ освободят Берислав, все группировки российских войск в Херсоне будет замкнутый. И это касается поставок не только боеприпасов, но и даже еды и медикаментов для войск России. Поэтому я представления не имею, как они будут содержать Херсон. Разве Путин снова будет вопить о ядерном оружии", - подытожил офицер.

Ситуация на юге Украины

Как сообщал УНИАН, российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской – о присоединении к РФ.

4 октября в оперативном командовании "Юг" официально подтвердили освобождение 8 населенных пунктов на Херсонщине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия осуществляет на юге Украины довольно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонительной операции-за неделю освобождены десятки населенных пунктов.

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