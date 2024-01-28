Таких беглецов стоит лишить права активного голоса в Украине, акцентировал бывший командир 47-й механизированной бригады ВСУ.

Бывший командир 47-й механизированной бригады ВСУ Николай Мельник считает, что мужчины, бежавшие за границу во время полномасштабного вторжения России - обычные трусы, которых следует лишить права активного голоса в Украине.

Военный подчеркнул, что сейчас такие беглецы начинают по-разному толковать главные принципы Конституции. Однако суть заключается в том, что эти люди не выполнили свой долг по защите Родины, акцентировал он Украинской правде.

"Я бы на это не сильно обращал внимания. Они элементарно убежали. Они - обычные трусы. Я считаю, что их надо лишить пассивного и активного права голоса в Украине. Они не имеют права здесь ничего решать", - указал лейтенант.

В то же время он подчеркнул, что не поддерживает абсолютизм в наказании таких людей. Например, блокировку их счетов.

По словам Мельника, даже те мужчины, которые остались в Украине, делятся на несколько категорий: одна помогает ВСУ, а другая игнорирует войну, словно она их не касается. Последняя категория - это "Бохоленд", который следует путем принуждения поставить в "стойло", указал военный.

"Их либо поставят в стойло, либо Украина и дальше будет разделена. Но сейчас существует слишком сильная корпоративная этика между "Бохолендом" и украинской властью", - резюмировал он.

Мельник раскрыл минус ВСУ и военной системы

По словам бывшего командира 4 роты 47-й механизированной бригады ВСУ Мельника, сейчас армия в Украине - бумажная. Военный пояснил: обеспечение, подготовка, управленческие решения - все эти процессы в Украине сопровождаются бюрократией. В то же время центры подготовки учат украинцев лишь алкоголизму, поэтому единственное, на чем держится фронт - это воля людей. Иногда его парни в одного прикрывали отступы минометных батарей. Такие люди вдохновляют воевать даже тех, кто не обладает достаточной силой духа или мотивации, указывал лейтенант.

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