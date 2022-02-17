Противник в Луганской области использовал крупнокалиберную артиллерию и минометы.

Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по фактам обстрелов оккупантами поселков Станица Луганская и Врубовка с использованием вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Как сообщает пресс-служба СБУ, около 9:00 российские наемники обстреляли Станицу Луганскую из крупнокалиберной артиллерии и минометов.

В результате была повреждена военная техника и объекты гражданской инфраструктуры, а один из снарядов пробил стену детского сада, где в это время находились дети с воспитателями.

"Дети не пострадали только потому, что находились на занятиях в другом помещении. Однако трое работников дошкольного учреждения получили контузии и доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрел длился около 40 минут, а огонь велся прицельно для нанесения потерь.

По предварительным данным, враг использовал боеприпасы калибра 120 и 152 мм.

За полтора часа после этого враг нанес артиллерийский удар по поселку Врубовка Северодонецкого района.

Обстрелом повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов, которые были вынуждены спасаться в подвале школы.

"В результате попадания снарядов в газопровод без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов. Также обстрелом поврежден жилой дом во Врубовке", – добавили в ведомстве.

На местах чрезвычайных событий сейчас работают оперативно-следственные группы СБУ, которые допрашивают свидетелей, очевидцев и пострадавших от вражеских атак, изучают и документируют обстоятельства преступлений оккупантов.

Производство открыто по ч. 2 ст. 258 (Террористический акт, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска на Донбассе 17 февраля из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм обстреляли пгт Станица Луганская. Половина поселка осталась без электроснабжения. Также стало известно, что во Врубовке один снаряд попал в здание лицея.

Всего с полуночи противник 29 раз нарушил режим прекращения огня, ранен один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: