Российские корабли в Черном море не вооружены полным комплектом ракет.

На данный момент у России "Калибр" – критически дефицитная ракета, которую россияне не могут производить серийно. Корабли Черноморского флота РФ не только не вооружены полным комплектом, некоторые боевые единицы вообще без него.

Такой вывод сделал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Каждый день вы можете слышать в сообщениях ОК "Юг" про присутствие в Черном море группы российских кораблей, готовых к применению энного количества крылатых ракет "Калибр". Странно, но кто-то реагирует на эти сообщения весьма болезненно и тревожно. Например, когда в Черном море сосредоточено военных кораблей с готовностью применить 16 КР "Калибр" – это одно, а когда 24 или 30 – это прямо конец света, готовят высадку десанта, пора валить в Молдову!" – отметил эксперт. Відео дня:

По его словам, на самом же деле все совсем не так.

"Речь идет о сухой констатации общего огневого потенциала тех единиц, что находятся в море. Но главное то, что общее количество пусковых по всем, пока еще действующим кораблям черноморской флотилии, с ячейками под 3С14 не обязательно может быть заполнено. То, что на корабле 8 пусковых не означает их полную укомплектованность", – уверен Коваленко.

Как добавил эксперт, обстрел территории Украины крылатыми ракетами "Калибр" стал очень редким явлением: "А когда он происходит, то все чаще мы видим нечетное количество выпускаемых ракет, что также говорит о неполной загрузке "пакета".

"Разумеется, это ровным счетом не приуменьшает угрозу ракетного обстрела и меры безопасности необходимо соблюдать во время воздушных тревог. Но создавать истеричные волны на ровным месте, также не стоит, ведь паника и необоснованные умозаключения вредят не меньше, чем не соблюдение мер безопасности", – резюмировал Коваленко.

Ранее сообщалось, что украинским городам угрожают до 20 российских "Калибров" вблизи Крыма.

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