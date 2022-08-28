Корабельное группировки вражеского флота из 11 единиц держится вблизи крымского берега.

Российские оккупанты удерживают в Черном море три ракетоносителя для ударов по украинским городам.

Об этом говорится в ночной сводке ОК "Пивдень".

"Корабельное группировки вражеского флота из 11 единиц держится вблизи крымского берега, но три ракетоносители, из которых один подводный, держат наготове два десятка ракет типа "Калибр", - предупреждают военные. Відео дня:

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска продолжают наступление на Донбассе. Сегодня вечером Генштаб отчитался об отражении врага на всех направлениях на востоке.

По мнению экспертов Conflict Intelligence Team, Россия начала переброску недавно сформированного третьего армейского корпуса. Движение войск и техники зафиксированы в Ростовской области. На каких направлениях командование планирует задействовать солдат – пока неизвестно.

В течение суток украинские защитники нанесли новые точные удары по инфраструктуре врага на юге. Эксперт Олег Жданов считает, что полное разрушение мостов через Ингулец фактически рассекает Южнобугскую группировку противника на северную и южную компоненту.

Нынешняя осень будет решающей в российско-украинской войне, сказал представитель разведки. Но боевые действия продолжаться и в непогоду – поздней осенью и зимой. В то же время некоторые аналитики допускают, что новый "виток" войны может начаться весной, когда Путин соберет нужное количество живой силы.

ВСУ уже ликвидировали 46 500 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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