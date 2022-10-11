По словам министра Монастырского, это второй раз после 24 февраля столь масштабный обстрел.

Сегодня под обстрелы попали 12 регионов страны - по данным МВД это второй раз после 24 февраля столь масштабный обстрел.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире информационного телемарафона.

"Каждый украинец и весь мир видел то, что происходило сегодня. Фактически, это второй раз после 24 февраля столь масштабный обстрел. С точки зрения обстрела критической энергетической инфраструктуры, это, наверное, самый большой обстрел в современной истории. Сейчас есть обстрелы в 12 регионах. Мы зафиксировали 74 обстрела на этот час. К сожалению, имеем подтвержденных 14 погибших и 97 травмированных лиц", - сказал Монастырский.

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Он добавил, что по всей стране уже ликвидированы пожары, вызванные массированными обстрелами, однако ряд населенных пунктов все еще остаются обесточенными.

"На данный момент мы потушили 30 пожаров.... У нас еще остаются обесточенными более 1300 населенных пунктов", - подчеркнул Монастырский. По его словам, последствия обстрелов в энергетической инфраструктуре в течение ближайших 24 часов будут устранены.

Утренние обстрелы РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 10 октября, российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях. По данным ГСЧС, 14 человек погибли, 97 получили травмы. Кроме того, остаются обесточенными 1 тыс. 307 населенных пунктов в Киевской (13), Львовской (353), Сумской (766), Тернопольской (169) и Хмельницкой (6) областях.

Вследствие ударов погибли 14 украинцев, еще 97 получили ранения.

Вечером Зеленский сообщил, что на 11 октября запланировано экстренное заседание G7, которое будет касаться агрессии России против Украины.

Позже российский диктатор Владимир Путин признал обстрел украинских городов и объектов критической инфраструктуры, а также пригрозил Украине новыми ударами.

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