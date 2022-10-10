Она сказала, что ее сердце сейчас с народом Украины.

Известная американская актриса украинского происхождения Милла Йовович отреагировала на сегодняшний массированный обстрел Украины.

Она опубликовала эмоциональный пост в Instagram.

"Моя родная Украина сегодня пострадала от многочисленных ракетных ударов. Мирные жители лежат на улицах когда-то мирных городов, по улицам которых я ходила и любовалась красотой. Я опустошена разрушением и не могу представить, какое горе переживает сейчас мой народ. Я могу только сказать им, что мое сердце с ними", - написала Милла.

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Актриса отметила, что чувствует себя разбитой из-за этой новости.

"В этом мире так много ненависти, репрессий и оскорблений. Я хочу, чтобы люди оставили друг друга в покое. Я хотела написать о Дне коренных народов здесь, в Америке, но после прочтения этой новости меня просто тошнит. Мне надоело разжигание войны за границей, надоело преимущество белой расы дома. Надоели самодовольные люди, которые пытаются заставить других верить в то, во что они верят", - сообщила она.

Йовович добавила, что сегодня скорбит вместе с народом Украины.

Обстрел Украины 10 октября

Как сообщал УНИАН, утром россияне нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов по территории Украины.

Удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях. Погибли 14 украинцев, еще 97 получили ранения.

УНИАН показывал, как украинские знаменитости отреагировали на массированную атаку.

В то же время известный режиссер Оксана Байрак сделала очередное скандальное заявление, а украинская блогерша София Стужук нашла "объяснение" бомбежкам Киева.

А украинский телеведущий Андрей Бедняков и певица Надя Дорофеева показали, как их подписчики из России отреагировали на обстрел страны.

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