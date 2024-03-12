На месте удара продолжается спасательная операция.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя российский удар по многоэтажке в Кривом Роге, пообещал ответ стране-агрессору.

В вечернем видеообращении он сообщил, что спасательная операция на месте ракетного удара продолжается. Разрушена часть девятиэтажного дома и перекрытия между этажами, на месте произошел пожар. Известно о большом количестве пострадавших, также есть погибшие.

"Мы будем наносить российскому государству потери в ответ - вполне справедливо. Они в Кремле должны приучиться к тому, что террор для них не бывает безнаказанным. Этих больных уже ничего не вылечит от зла, но потери они почувствуют. Российское государство будет терять, и только это может сделать его безопасным для соседей. Не только для Украины - для разных народов наши действия сейчас спасительны", - добавил президент.

Что известно о ракетном ударе по Кривому Рогу:

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером российские захватнические войска ударили по городу ракетами. Зафиксировано как минимум три попадания, в том числе в девятиэтажку и в крышу пятиэтажки.

По последним данным, в результате ракетного удара погибли три человека - две женщины и мужчина. Еще около 40 человек, среди которых десять - дети, получили ранения.

Сейчас госпитализированы 17 взрослых (из них четверо тяжелых, одна женщина в крайне тяжелом состоянии) и девять детей (один в тяжелом состоянии).

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