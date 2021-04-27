В ОБСЕ отмечают, что с 1 марта они сталкивались с подобными недопусками в Донецкой области уже 6 раз.

Миссия ОБСЕ зафиксировала в период с вечера 23 до вечера 25 апреля 391 нарушение режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ за 26 апреля.

В Донецкой области наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 382 нарушения режима прекращения огня, включая 297 взрывов. Большинство из них состоялись вечером 23 апреля в районах на юго-востоке от Авдеевки и на западе от Донецка.

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Кроме того, утром и вечером 24 апреля было неспокойно на западе от Горловки. Также вечером 23 и 24 апреля - к северу от Широкино.

В Луганской области наблюдатели зафиксировали 9 нарушений режима прекращения огня, в том числе и 2 взрыва.

Сообщается, что 7 нарушений режима прекращения огня зафиксированы ночью с 23 на 24 и с 24 на 25 апреля в районах к востоко-юго-востоку от Станицы Луганской.

Так же боевики на Донбассе продолжают препятствовать свободному передвижению наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Наблюдатели отмечают, что их снова не пропустили через блокпост в Оленевке (Донецкая область).

Инцидент произошел утром 26 апреля на блокпосту возле оккупированной Оленевки. Патруль миссии в составе 5 сотрудников на 2 автомобилях с 1 прицепом прибыли на блокпост вооруженных формирований для проведения обмена прицепами с другим патрулем СММ, следовавшим из подконтрольных правительству районов.

В 10:35 к патрулю подошел член вооруженных формирований и попросил открыть двери и багажники автомобилей для проведения визуального осмотра. Наблюдатели отказались это делать.

Уже в 11:05 боевики на блокпосте обратились с запросом, чтобы каждый сотрудник СММ заполнил "декларацию о товарах" с указанием всего, что было в автомобилях. Патруль ОБСЕ отказал боевикам в этой просьбе.

"В 12:50 члены вооруженных формирований передали патрулю документ, в котором было указано, что СММ не разрешается пересечь блокпост. В 13:30 патруль покинул блокпост и вернулся в Донецк", - говорится в сообщении ОБСЕ.

В ОБСЕ отмечают, что с 1 марта они сталкивались с подобными недопусками в Донецкой области уже 6 раз. Через блокпост в Оленевке из не пропускали трижды. Также похожие ситуации происходили три раза возле оккупированной Александровки.

Ситуация на Донбассе: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко