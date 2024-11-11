По его словам, у россиян царит убеждение, что после победы Дональда Трампа на выборах президента США Украину заставят согласиться на замораживание войны.

Российские захватчики сейчас пошли в "ва-банк" и бросили все силы на Донбассе, чтобы окончательно проломить украинскую оборону. Об этом сказал экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире на Radio NV.

Дикий отметил, что российские захватчики все время продвигаются везде на Донбассе. В частности, оккупанты за год вообще прошли около 40 км и заплатили за это продвижение потерями на уровне около "двух европейских армий вместе взятых".

При этом, россияне продолжают продвигаться такими же методами - сочетанием запуска управляемых и фугасных авиабомб с наступлением мясными волнами, но несут наибольшие потери с весны 2022 года.

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Дикий заметил, что если говорят, что для Сил обороны Украины сейчас худшая ситуация на фронте с весны 2022 года, но и у россиян с весны 2022 года наибольшие потери.

"Россияне сейчас тратят ресурсы абсолютно не экономя. Они просто сжигают их в этой войне... У них сейчас ставка на то, что они додавят нас за те несколько месяцев, на которые ресурсы уже с гарантией у них есть. Они хорошо понимают, что на войну такой интенсивности у них есть ресурсов сейчас максимум на год. И они сделали ставку на то, что у нас на полгода. Они жгут все, ничего не оставляют. Идут на большой риск. Если мы выдержим, если мы сейчас выстоим - им дальше будет очень туго, и они это знают", - подчеркнул Дикий.

По его словам, у россиян царит убеждение, что после победы Дональда Трампа на выборах президента США, Украину заставят согласиться на замораживание войны, и поэтому они создают все предпосылки, а именно - пытаются любой ценой захватить максимум территории.

Дикий сказал, что россияне сосредоточили на Кураховско-покровском направлении почти все, что у них осталось и даже фактически пожертвовали Курской областью, потому что могли отправить на Курщину гораздо большие силы. Россияне пытаются тестировать украинскую оборону на Кураховско-покровском направлении, где больше всего оборона ВСУ истощена, чтобы развивать дальнейший наступательный успех. Дикий объяснил:

"В общем, они будут именно это направление продавливать или до того, как Трамп сломает и нагнет нас, если мы сломаемся и нагнемся до заморозки, или до того, как их ресурсы реально исчерпаются, или до того, как исчерпаются наши ресурсы. Это три возможных сценария. И к сожалению, третий очень реальный".

Аналитик отметил, что если для россиян критическим ресурсом является железо, то для Украины - личный состав. Украине не хватает людей.

"Поэтому, российский сценарий очень рискованный. Они пошли в ва-банк. Но если мы ничего не изменим в ситуации с нашей мобилизацией, этот их сценарий сработает... Если не будет кому дальше держать там эту линию фронта, то да, то их последние резервы окажутся вполне достаточными для того, чтобы фронт, который не осталось кому держать, провалился", - сказал Дикий.

Война в Украине - оценка экспертов

Как сообщал УНИАН, финский военный эксперт Эмиль Кастехельми недавно оценил ситуацию на фронте таким образом, что российские войска перешли в наступление на Донбассе, и что общий фронт этого наступления составляет 70 км. В частности, оккупанты усилили продвижение в районах Угледара, Курахово и Селидово Донецкой области.

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