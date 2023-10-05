Украинские агенты активно работают над выявлением слабых мест в оборонительных позициях противника.

Партизаны в Крыму действуют все активнее в течение последних недель. Агенты военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ" проникли в оборонительные траншеи оккупантов в Феодосии и показали их изнутри.

"Наши агенты успешно проникли на фортификационные сооружения рашистов, расположенные в непосредственной близости от поселка Приморский, недалеко от Феодосии. Оккупанты активно проводят работы по рытью окопов и размещению так называемых "зубов дракона", – говорится в сообщении движения.

Отмечается, что также были обнаружены и зафиксированы секретные позиции и огневые точки. Их россияне могут использовать во время украинских операций по освобождению Крыма.

Находки украинские партизан в Крыму - последние новости

Накануне партизаны нашли секретный склад РФ возле Симферополя. Он оборудован на заброшенной овощебазе в скале и укреплен ракушняком и временными укрепительными сооружениями.

Ранее партизаны нашли ремонтную базу в Крыму. Оккупанты разместили ее на территории заброшенной фермы в селе Светлое Джанкойского района.

Кроме того, партизаны показали, как россияне обустроили оборону авиабазы под Симферополем.

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