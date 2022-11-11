На заседании также были определены первоочередные меры по стабилизации ситуации на недавно деоккупированных территориях Украины.

Участники заседания Ставки верховного главнокомандующего Вооруженными силами обсудили события на южном направлении фронта. Как сообщает пресс-служба ОПУ, сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

"Были заслушаны доклады главнокомандующего Вооруженных сил и командующих войск оперативных направлений по ситуации на передовой. Отдельное внимание члены Ставки уделили событиям на южном направлении фронта", - говорится в сообщении.

Участники заседания также определили первоочередные меры по стабилизации ситуации на недавно деоккупированных территориях. Кроме того, члены Ставки обсудили эффективность защиты энергетической инфраструктуры от вражеских атак и восстановления объектов, пострадавших в результате российских обстрелов.

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Отмечается, что в заседании приняли участие руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сирский и командующие войск оперативных направлений.

К заседанию Ставки также присоединились министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Операция по освобождению Херсона: главное

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал вывести российские войска из правобережья Херсонщины. В тот же день командующий оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин объявил, что они покидают правый берег Херсонской области.

В городе Херсон поднят украинский флаг, фотографии 11 ноября начали распространять местные журналисты.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что руководству российской армии необходимо как минимум неделю, чтобы вывести свои войска из Херсонской области, ведь сейчас в области находится около 40 тысяч оккупантов.