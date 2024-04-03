Продолжается война в Украине, и партизанское движение "Атеш" заполучило, в частности, готовую техническую документацию обновленного российского корабельного прицела "УВ-450-01", который необходим не только для целеуказания, а и для наблюдения. Прибор улучшает возможность обнаружения целей во время морских операций.
Документы в российской компании "Научно-производственный комплекс Пуск" добыл агент партизан, сообщил "Атеш" в своем канале в Telegram. "Техническая документация передана Силам обороны. Она поспособствует победе Украины", - подчеркнули в движении.
В "Атеша" сообщили Kyiv Post, что секретные документы смог получить один из сотрудников компании. По словам партизан, на проект враги потратили много ресурсов.
"...специалисты Минобороны Украины смогут досконально изучить систему наблюдения и целеуказания на новых российских кораблях. Они будут знать их преимущества и недостатки", - сказал представитель партизан.
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Украинская сторона активно противостоит россиянам на море, флот противника уже понес серьезные потери. В частности, ликвидирован флагман Черноморского флота России - ракетный крейсер "Москва". Общие морские потери РФ на 3 апреля 2024 года таковы - уничтожены 26 кораблей/катеров и одна подводная лодка.
В начале текущего месяца спикер Военно-морских сил украинской армии Дмитрий Плетенчук отмечал, что ситуация в Черном море стабильная. По его словам, российские захватчики находятся в обороне.
"НПК Пуск" - это вражеское закрытое акционерное общество, которое специализируется на разработке, а также изготовлении продукции для вождения кораблей и наблюдения и обнаружения объектов на суше и на воде.